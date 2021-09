​Le Covid plombe le PIB de -7,6% en 2020

Les mesures sanitaires prises pour lutter contre le Covid-19 avec un confinement de mars à mai, et la mise à l’arrêt de nombreuses activités “non essentielles” a eu un effet marqué sur le niveau de consommation des ménages. Sur l’année, il contribue pour -2,6 points de perte de PIB. Les ménages polynésiens ont dépensé 21 milliards de Fcfp de moins l’année dernière qu’en 2019. C’est pourtant traditionnellement le premier moteur de croissance de l’économie locale. La chute d’activité dans l’hôtellerie et le commerce a eu un effet négatif sur le revenu des ménages, en recul de -3% sur l’année. Une dégradation liée à la réduction de 10 milliards de Fcfp de la masse salariale et à une forte dégradation (-12%) du revenu des entreprises individuelles.

Mais ce phénomène a largement été atténué par les dispositifs d’aide mis en place par la puissance publique. Sur l’année 2020, on observe ainsi la destruction de 2 000 (-3,1%) emplois salariés (CDD et vacataires non renouvelés, départs à la retraite non remplacés, licenciements économiques). Une casse probablement réduite de moitié par l’injection de près de 12 milliards (Revenu Exceptionnel de Solidarité, Deseti, Diese, abandon fiscal, prise de capital, etc.) avec le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par le gouvernement. Des soutiens à l’économie complétés en 2020 par plus de 60 milliards injectés par l’État (PGE, fonds de solidarité, etc.) pour soutenir la trésorerie des entreprises, en plus d’un refinancement des banques locales à hauteur de 60 milliards par l’IEOM. Malgré cela, l’ensemble des moteurs traditionnels de l’économie polynésienne terminent l’année en difficulté.



Selon un enquête de conjoncture réalisée auprès des ménages par le Cerom en avril 2021, la crise a impacté l’emploi de près d’un tiers des foyers, sous forme de perte d’emploi ou de réduction des heures travaillées. Un an après le début de la crise Covid, la moitié des ménages indiquait ne pas être en mesure d’épargner. Reste que l’autre moitié a pu mettre de côté, entre mars 2020 et juin 2021, près de 37,4 milliards de Fcfp d’épargne “forcée” par les contraintes de consommation, mais aussi de “précaution” face aux incertitudes sur l’avenir. Une manne qui pourrait s’avérer utile pour contribuer à un retour à la croissance dans les prochains mois. Mais “tout dépendra dans quelle mesure cette épargne sera consommée localement par les ménages, pour être réinjectée dans le circuit économique”, relativise Nicolas Prudhomme. Cela passera certainement par le renforcement des mécanismes incitatifs, voire la création de nouveaux.