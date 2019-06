​Le Conseil des retraites défend la réduction des taux d’abattement

Selon nos informations, le Conseil des retraites propose de fixer ces taux d’abattement à 0,5 % par trimestre d’anticipation, sur l’âge et sur le nombre d’annuités minimum requis, soit au maximum 4 % de décote par année manquante. La demande a été portée par les représentants de syndicats de salariés.



"Si c’est pour prendre des mini-mesures, on ne va pas y arriver, observe un administrateur de la CPS, contacté mercredi. Pour ce représentant d’organisation patronale, 2 % d’abattement par trimestre d’anticipation avant l’âge légal, c’est très bien. Si on veut sauver le système, il faut bien que l’on prenne des mesures franches."



Les administrateurs du Régime général des salariés sont convoqués à la Caisse de prévoyance sociale, vendredi pour un conseil d’administration avec, à l’ordre l’examen des trois projets d’arrêtés qui viennent d’être présentés au Conseil des retraites. Le débat sur les taux d’abattement se poursuivra sans doute à Mamao, en fin de semaine.



La charge de la décision incombera ensuite au Conseil des ministres, fin juin. Le gouvernement ne pourra alors que difficilement perdre de vue que la réforme des retraites a été dictée par la nécessité de mettre un terme à un déséquilibre structurel financier qui aura coûté plus de 36 milliards de francs pris sur les réserves de la caisse des retraites entre 2009 et 2019.



Si les ajustements paramétriques prévus par le gouvernement entrent en vigueur tels quels à partir de juillet prochain, le retour à l’équilibre n’est prévu que pour 2022. Il ne durera alors que 3 ans jusqu’en 2025, avant que les comptes de la retraite ne replongent dans le rouge si ces paramètres ne sont pas durcis un peu plus d’ici-là. Entre temps, le Conseil des retraites aura pu jouer pleinement son rôle, celui de "surveiller l'évolution des régimes de retraites et de formuler des propositions pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement solidaire".