

​Le 8-mai célébré à Papeete

Tahiti, le 8 mai 2026 – Ce vendredi férié marquait le 81e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, sonnant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités de l’État et du Pays se sont recueillies au monument aux morts de Papeete en présence des forces armées, d’anciens combattants et de jeunes impliqués dans le devoir de mémoire. D’autres hommages étaient programmés de Taravao jusqu’aux Marquises.





“Le 8 mai 1945, enfin, après des années d’épreuves, d’horreurs et de combats, l’Europe était libérée de l’emprise totalitaire et génocidaire nazie”, a rappelé Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, dans un message adressé aux Français qui a résonné jusqu’en Polynésie avec un écho particulier



Un hommage qui s’est poursuivi ce vendredi pour le 81e anniversaire de la Victoire du 8-mai. Présidée par le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, la cérémonie s’est tenue sur l’avenue Pouvana’a a Oopa en présence du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, du représentant du président de l’assemblée, Bruno Flores, de la présidente du conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Maiana Bambridge, de la députée Nicole Sanquer, du sénateur Teva Rohfritsch, du maire de Papeete, Rémy Brillant, et du contre-amiral Guillaume Pinget, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

“Le 8 mai 1945, enfin, après des années d’épreuves, d’horreurs et de combats, l’Europe était libérée de l’emprise totalitaire et génocidaire nazie”, a rappelé Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, dans un message adressé aux Français qui a résonné jusqu’en Polynésie avec un écho particulier au lendemain de la commémoration du retour des Tamari’i Volontaires. Un hommage qui s’est poursuivi ce vendredi pour le 81e anniversaire de la Victoire du 8-mai. Présidée par le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, la cérémonie s’est tenue sur l’avenue Pouvana’a a Oopa en présence du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, du représentant du président de l’assemblée, Bruno Flores, de la présidente du conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), Maiana Bambridge, de la députée Nicole Sanquer, du sénateur Teva Rohfritsch, du maire de Papeete, Rémy Brillant, et du contre-amiral Guillaume Pinget, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.



Huit médaillés

Militaires et civils étaient réunis autour du monument aux morts pour “rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté et la paix”. Parmi eux, des anciens combattants et leurs familles, mais aussi des jeunes issus de plusieurs communes et établissements, impliqués dans le devoir de mémoire. Le traditionnel dépôt de gerbes a été précédé de la lecture du poème Liberté de Paul Éluard par une collégienne.



La cérémonie a également été marquée par la remise de décorations à huit récipiendaires : la médaille militaire au major Laurent, au major Royer, à l’adjudant-chef Di Giacomo, au maître principal Loaec et à l’adjudant-chef Venet ; et l’ordre national du mérite, au rang de chevalier, au lieutenant-colonel Le Bars, au commandant Pittman et au capitaine de corvette Guiho.



D’autres hommages étaient programmés, de Taravao jusqu’à Atuona, sur l’île de Hiva Oa, aux Marquises.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 8 Mai 2026 à 13:41 | Lu 277 fois



