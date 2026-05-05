

​Le 59e Salon des Marquises organisé du 11 au 21 juin

Tahiti, le 4 juin 2026 - La 59e édition du Salon des Marquises aura lieu du 11 au 21 juin au parc expo de Māma’o.



Ce salon réunira 81 artisans traditionnels venus des différentes îles des Marquises, qui mettront à l’honneur la diversité de leur patrimoine artisanal : tiki, penu et ‘ūmete sculptés, tapa, parures ornées de graines, bijoux en os ou encore mono’i préparés à base de végétaux spécifiques.



Un programme d’animations est prévu tout au long de l’événement, avec des prestations musicales, des représentations de danse et des démonstrations de pratiques artisanales.



Un concours sera également organisé, avec pour innovation cette année une catégorie de création libre ouverte à toutes les spécialités, dont la remise des prix est prévue le samedi 20 juin.



Les samedis 13 et 20 juin seront par ailleurs marqués par des journées culturelles proposant des démonstrations variées et la dégustation de plats typiques marquisiens.

le Jeudi 4 Juin 2026 à 08:39 | Lu 144 fois



