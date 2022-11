​Le 30 novembre, c'est la fin des anciennes pièces

Tahiti, le 14 novembre 2022 – La période de circulation des anciennes pièces de monnaie prend fin dans moins de trois semaines, rappelle l'IEOM en Polynésie française. Au-delà du 30 novembre, les commerçants polynésiens n'accepteront plus que les nouvelles pièces en paiement.



L'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) en Polynésie française a tenu à rappeler lundi matin l'imminence de la fin d'utilisation des er décembre, seules les nouvelles pièces seront acceptées dans les commerces du fenua. À ce jour, 36 millions de pièces de l'ancienne gamme ont été retirées de la circulation, indique l'IEOM. À l’approche de la date de fin de circulation, il est donc particulièrement important d’accélérer le retour des pièces de l’ancienne gamme en les utilisant au plus vite pour ses dépenses chez les commerçants -qui sont toujours tenus de les accepter- ou en les déposant à sa banque sur son compte bancaire.



L'IEOM rappelle encore que ce retour des pièces de l'ancienne "constitue un fort enjeu environnemental" puisque toutes les pièces récupérées seront expédiées en France métropolitaine pour y être fondues et pour y récupérer le métal contenu dans ces pièces. Il est donc particulièrement important de récupérer un maximum de pièces pour les recycler.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 14 Novembre 2022 à 08:55 | Lu 599 fois