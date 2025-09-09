

​Le ‘Ōro’a Matahiti de retour à Papeari

Tahiti, le 6 octobre 2025 – Rendez-vous incontournable au sud de Tahiti depuis dix ans, les festivités de fin d’année seront reconduites à Papeari en décembre. Un accord entre l’entreprise Boyer, locataire d’une partie du quai de Tatutu, et la commune de Teva i Uta a permis le démontage temporaire du chantier pour autoriser le retour des manèges, des baraques et des animations. Une bonne nouvelle pour les forains, privés d’événement l’an dernier.





Le quai de Tatutu (Teonetea) est en cours de remise en état par l’entreprise Boyer qui a démonté l’essentiel de son chantier de stockage, d’assemblage et de transfert, tandis que GL Constructions a déjà quitté le site au terme du montage des canalisations destinées à la zone biomarine de Faratea. Les horticulteurs vont également ramener leurs plantes côté montagne pour libérer l’espace, qui sera à nouveau en mesure d’accueillir le ‘Ōro’a Matahiti à l’occasion des festivités de fin d’année.



Ce rendez-vous incontournable à Papeari depuis 2014 est organisé en alternance avec le Heiva i Mataiea en juillet. Suspendu l’an dernier faute de place, il devrait faire son retour le vendredi 28 novembre pour deux week-ends, puis du vendredi 12 au dimanche 21 décembre pour couvrir une partie des vacances scolaires. Manèges, baraques foraines, activités sportives et spectacles seront au rendez-vous. Le programme sera communiqué prochainement via une page Facebook dédiée à l’événement.

​“Temps fort” populaire et professionnel

“On a déjà démarré l’organisation, qu’on est en train de finaliser. Il va y avoir 37 stands. On a opté pour un thème sous forme de festival Fārereira’a pour rassembler les quartiers, pas sous forme de compétitions, plutôt pour que chacun donne le meilleur de lui-même”, indique le maire délégué de Papeari, Alain Sangue. “On remercie Boyer pour sa compréhension. L’entreprise reviendra dès janvier pour poursuivre ses chantiers. Il ne faut pas oublier que ces locations contribuent à la fiscalité de la commune.”



Pour Nadège Vanaa, adjointe au maire de Teva i Uta en charge de la jeunesse et du social, ce compromis est “une bonne nouvelle pour les forains et la population : c’est devenu un événement phare pour la commune et toute la Presqu’île en profite”.



Restés sur leur faim en 2024, les forains de Papeari se réjouissent à l’idée du retour de l’événement. “L’an dernier, on était déçu et ça nous a manqué. On a eu confirmation il y a deux semaines, lors d’une réunion. On espérait que ça pourrait se faire, donc on est très content de pouvoir revenir cette année. Ça rassemble les familles, c’est joyeux et festif ! C’est rentable pour nous et en même temps, ça anime la commune”, confie Weena Amau, entrepreneure fidèle au rendez-vous avec son stand de jeux. Divertissements et restauration seront également au menu pour Sandy Ly Sao et ses frères : “Chaque année, on a l’habitude de faire Papara en juillet et Papeari en décembre avec notre maman. Ce sont deux temps forts d’un point de vue professionnel. On attend le feu vert de la mairie pour nous installer. On espère que la météo sera favorable pour qu’on puisse bien tourner.”



Le montage des infrastructures doit débuter dans quelques semaines, entre fin octobre et début novembre. La petite parcelle de chantier qui subsiste à l’extrémité du quai ne devrait pas avoir d’incidence sur le rassemblement.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 6 Octobre 2025 à 15:14 | Lu 288 fois



