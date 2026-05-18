

​Laurent Heinis bientôt débarqué de la DJS

Tahiti le 9 juin 2026. L’homme qui a longtemps porté l’AS Tefana et qui a fait ses armes dans l’administrations à la mairie de Faa’a, Laurent Heinis, s’apprête à être débarqué de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS). Selon nos informations, la décision serait déjà prise par le ministère des Sports et devrait intervenir à la fin du mois de juin.





Dans la tempête depuis plusieurs années, la DJS et le ministère des Sports cherchent un nouveau souffle pour l’organisme. Ce dernier, qui joue un rôle central dans l'animation, le développement et l'encadrement des secteurs de la jeunesse, du sport et de la vie associative, est en proie à de fortes dissensions internes qui conduisent à des dépôts réguliers de préavis de grèves. Vieillissant, ce service public du Pays a vu partir plusieurs de ses éléments dans d’autres services et des « clans » s’y affronteraient régulièrement, provoquant la décision du ministre des Sports, Kainu Tamauri, de tenter d’insuffler un nouvel esprit en se séparant de Laurent Heinis, son directeur.



En 2024, les travaux avortés menés par l’ancienne ministre Nahema Temarii sur la défusion de la Direction de la jeunesse et des sports en deux entités distinctes puis d’y incorporer la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) avaient déjà sévèrement creusé un fossé entre direction en agents. L’ancienne directrice en avait fait les frais alors qu’étaient dénoncées « de nombreuses souffrances au travail liées à la réorganisation des services et un management difficile ».



L’année dernière, avant la nomination de Laurent Heinis, les salariés constataient « une dégradation progressive et inéluctable du climat et de l’ambiance de travail au sein de notre service, mettant à mal les conditions de santé, de sécurité et le bien-être au travail”.



Une short-list serait déjà établie pour prendre la succession de Laurent Heinis d’ici la fin du mois.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 9 Juin 2026 à 10:17 | Lu 952 fois



