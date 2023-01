​Lana Tetuanui et les députés Tavini voteront contre la réforme des retraites à Paris

Tahiti, le 17 janvier 2023 – Sans surprise, les trois députés polynésiens du Tavini voteront contre la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Moins attendue, la sénatrice Tapura Lana Tetuanui affirme elle-aussi qu'elle s'opposera au texte à Paris.



Alors que les syndicats de fonctionnaires d'État en Polynésie se sont largement exprimés mardi contre la réforme nationale reportant notamment l'âge de départ à la retraite à 64 ans en métropole, une bonne partie du tissu politique polynésien a déjà pris parti pour les syndicats et contre la réforme. Au niveau de la représentation nationale, quatre des cinq parlementaires polynésiens annoncent déjà qu'ils s'opposeront au texte.



Sans véritable surprise, les députés Tavini –affiliés à la Nupes– voteront contre le texte à l'Assemblée nationale, confirme le député Moetai Brotherson depuis Paris. “En l’état, nous voterons tous les trois contre ce projet de réforme. Un certain nombre d’amendements doivent être présentés par les groupes d’opposition. On verra si le mécanisme retenu sera propice au dialogue ou pas, puisque le gouvernement a la possibilité, soit d’invoquer l’article 47-1 qui est procédure à temps contraint de 20 jours –ce qui ne laisserait pas le temps à un véritable débat pour un texte de cette importance–, soit d’invoquer une fois de plus le 49-3.” Moetai Brotherson affirme qu'il “ne nie pas l’évolution de la société, ni l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé” mais considère qu'il n'y a pas eu assez de concertation “ni avec les corps sociaux, ni avec les exécutifs régionaux, ni avec les élus”.



Le député a même adressé une question au gouvernement mardi précisément sur le manque de considération pour les territoires ultramarins. “Aucune concertation n’a été faite dans les outremers… rien du tout. Voilà pour la forme. Sur le fond, il faut tout de même noter que, par les outre-mer sont complètement ignorées les différences fondamentales entre l’Hexagone et nous : notre espérance de vie est de 6 ans inférieure à la moyenne nationale ; notre taux de pauvreté, tant des actifs que des retraités, est très supérieur à celui de l’Hexagone ; l’emploi est ici plus précaire, avec très rarement des situations de carrières complètes…”



Lana Tetuanui votera contre



Plus surprenant, la sénatrice Lana Tetuanui se positionne également contre la réforme nationale. Malgré son appartenance à la majorité Tapura, l'élue des Raromatai a déjà démontré qu'elle goûtait peu les choix politiques macroniste à Paris. “Pour ma position concernant la réforme des retraites annoncée à Paris, je l'ai dit et je l'ai annoncé au président de la Polynésie française, je l'ai dit à mes collègues du groupe majoritaire à l'assemblée, la sénatrice Lana Tetuanui votera contre ce texte au Sénat”, martelait l'élue mardi matin en marge de la séance à l'assemblée. “Ma position est très claire. On parle ici de beaucoup de fonctionnaires d'État polynésiens qui sont concernés. Je m'expliquerai au Parlement et j'expliquerai ma position qui est de voter contre ce projet de loi de réforme des retraites.” Pas plus d'explications sur cette opposition, si ce n'est que la sénatrice refuse le report de l'âge de départ à 64 ans et déplore le peu d'avancées de l'État sur le sujet de l'ITR…



Enfin, au fenua, l'ex-députée et présidente du A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer, affirme “approuver les actions syndicales pour allonger l'âge de départ à 64 ans”. Elle rappelle avoir planché en son temps à l'Assemblée nationale sur la réforme du système de retraite à points proposé par le gouvernement central, et regrette qu'à l'époque déjà les “les fonctionnaires d'État qui exercent en Polynésie française sont souvent les oubliés de ces grandes réformes”.



