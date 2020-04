​La vente clandestine d’alcool fort lourdement sanctionnée

Tahiti, le 20 avril 2020 – Si certains particuliers tentent de vendre des bouteilles d’alcool fort toujours interdites à la vente via les petites annonces ou les réseaux sociaux, ils s’exposent à une lourde amende de près de 450 000 Fcfp.



Depuis la décision du Pays d’interdire la vente d’alcool le 23 mars dernier, on voit fleurir sur les réseaux sociaux et les sites locaux de petites annonces des propositions de vente d’alcool par des particuliers. Si la levée partielle de la vente d’alcool depuis hier a évidemment atténué ce phénomène, certains internautes continuent à vendre des bouteilles d’alcool fort à des prix généralement bien plus élevés que ceux pratiqués habituellement dans les commerces du fenua. Hier, un internaute proposait par exemple sur la page Facebook d’un site de petites annonces une bouteille d’un litre de tequila pour la modique somme de… 15 000 Fcfp ! L’annonce indiquait que le vendeur ne pouvait pas livrer la bouteille et qu’elle devait être récupérée chez le vendeur.



Or, il faut savoir que la vente d’alcool est strictement réglementée. Le site de la Direction générale des affaires économiques (DGAE) indique “qu’il est interdit de vendre des boissons alcoolisées (boissons alcooliques ou d’alimentation) sans avoir obtenu préalablement une autorisation dénommée Licence”. L’amende en cas d’infraction est de 447 494 Fcfp.