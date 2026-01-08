​La tortue de Papeari bientôt bicentenaire

La doyenne du Fenua a fêté ses 198 ans en ce début d’année 2026 (Crédit : Facebook/Nos deux tortues et Maxenzo).
Tahiti, le 13 janvier 2026 – “Celle qui veille sur les générations” porte bien son nom. Te Ara U’i, la tortue géante du jardin botanique de Papeari, vient de fêter ses 198 ans avec sa soigneuse, qui donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.
Une couronne de coquillages, des fruits, des légumes, des bougies et même quelques ballons. Te Ara U’i, la dernière des deux tortues des Galapagos installées au jardin botanique de Papeari en 1965, a fêté ses 198 ans.
Sa soigneuse relaie chaque année l’événement sur la page Facebook Nos deux tortues et Maxenzo suivie par 16.000 personnes. Elle donne régulièrement des nouvelles de la doyenne du Fenua, le jardin étant fermé depuis mai 2023 dans le cadre des travaux d’aménagement de l’espace scénographique consacré à Paul Gauguin. Le nouveau musée sera bientôt livré, ce qui devrait permettre au public de revenir rendre visite à “celle qui veille sur les générations”.
