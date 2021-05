​La table ronde, ce sera Paris

Tahiti, le 10 mai 2021 - Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a affirmé lundi son refus d'organiser la table ronde sur le nucléaire en Polynésie française, comme demandé par l'association Moruroa e tatou et l'Eglise protestante maohi. La rencontre aura donc lieu à Paris.



Après l'annonce par l'Elysée de l'organisation d'une "table ronde" sur le nucléaire, l'association Moruroa e tatou et l'Eglise protestante maohi avaient prévenu qu'elles refuseraient de participer aux travaux si cette table ronde devait se tenir à Paris. Le ministre des Outre-mers, Sébastien Lecornu, a pourtant rapidement adressé une fin de non-recevoir à cette demande. "Je me méfie toujours des prétextes de forme. Je suis en Polynésie. Je suis disponible. Le Président de la République, lui-même, va venir au mois de juillet. On ne peut pas dire qu'on n'est pas là", a répondu le ministre.



Pour Sébastien Lecornu, l'organisation de cette rencontre à Paris "est aussi une facilité pour avoir le plus grand nombre possible". "Il faut aussi intéresser les députés, les sénateurs, avoir un certain nombre d'experts. Parce que ce livre Toxique pose des questions éminemment techniques. Je ne suis pas atomicien, donc je pense qu'on a besoin d'avoir une confrontation intellectuelle scientifique qui soit rigoureuse et sérieuse. Et le faire à Paris, c'est évidemment cette assurance là", a expliqué le ministre, concluant sans appel : "Franchement, on montre de la disponibilité et de l'engagement sur ce dossier, donc pas de prétexte de forme."