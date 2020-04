​La rentrée à la maison

Tahiti, le 2 avril 2020 - L’école reprend lundi dans des conditions inédites pour assurer une continuité pédagogique aux 60 000 élèves polynésiens, malgré le confinement général de la population. Enseignants et parents sont appelés à collaborer pour que les élèves restent des “apprenants”, et remettent le pied à l’étrier depuis la maison.



Garder le lien avec les enseignants, rester dans une situation d’apprenant. De la reprise des cours, lundi, jusqu’à l’issue de la phase de confinement général en Polynésie française, ce sont les deux principes qui guideront l’opération de continuité pédagogique mise en œuvre pour les 60 000 élèves scolarisés au fenua. Un dispositif inédit pour lequel la Polynésie s’est beaucoup inspirée du système de télé-éducation mis en place dans l’Hexagone depuis trois semaines, mais en tenant compte de spécificités notamment dans l’accès à internet.



En ce qui concerne le mode opératoire, comme l’a expliqué Thierry Delmas, le directeur général de l’Éducation et des enseignements (DGEE), lors de la conférence de presse commune donnée avec le vice-recteur par intérim Stéphane Le Ray et le directeur de cabinet du ministère de l’Éducation, Manuel Sanquer, “les enseignants ont une mission, on compte beaucoup sur leur investissement. En situation de crise, c’est la solidarité qui prime”.



Les cours reprennent lundi matin et navigueront à tâtons jusqu’à nouvel ordre. “La maison, ce n’est pas l’école”, prévient la fiche explicative que doivent recevoir tous les parents d’élèves de Polynésie française avant lundi. “Faites confiance aux enseignants pour vous guider, vous écouter avec bienveillance. L’ensemble des moyens d’information est mobilisé pour relayer les informations nécessaires à l’organisation et la mise en œuvre de cette opération ambitieuse et inédite.”



L’objectif principal de cette continuité pédagogique est de maintenir le lien entre l’élève et son école, son collège ou son lycée. Il est ainsi demandé aux parents de mettre en place les conditions propices pour que leurs enfants scolarisés puissent tous les jours, à heures régulières, avoir des activités pédagogiques et sportives. C’est à cette condition que le retour en classe, après la crise, sera facilité.



“On sait que le contexte familial économique est très variable”, reconnaît cependant Thierry Delmas. Mais il rassure : “On n’a pas besoin de maîtriser toutes les disciplines pour accompagner son enfant. Il suffit d’être attentif, d’imposer des rythmes et d’être rassurant. Les ressources sont disponibles.”



Les enseignants prennent contact



Les parents n’auront ni à se déplacer vers les établissements, ni à tenter de prendre contact. Concrètement, à partir de lundi les parents seront contactés par les enseignants en charge du suivi de leurs enfants pour organiser la continuité pédagogique. Pour les écoliers du premier degré, les contenus pédagogiques seront transmis par internet pour ceux qui disposent d’une connexion. Pour les autres, des livrets pédagogiques, en mathématiques et français, ont été élaborés spécialement par les inspecteurs de l’éducation et leurs équipes. Ils seront transmis avec le relai des agents municipaux.



Pour les élèves de collège et de lycée, ce sont les professeurs principaux qui seront en charge de la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Ils seront en charge d’établir le lien avec les élèves confinés et de les orienter vers les cours et supports conçus par les enseignants, les ressources numériques sur internet, notamment celles du Centre national d’enseignement à distance (Cned). Des contenus pédagogiques sont également prévus sur les diffusions des radios de proximité, dans la presse écrite, via des émissions télévisées produites par la DGEE et les émissions nationales (Lumni). Un Guide des programmes hebdomadaire doit être communiqué à ce titre pour permettre le choix des programmes les plus adaptés au niveau de l’enfant.



Parallèlement, un accompagnement téléphonique ou internet doit être dispensé par les enseignants.



A partir du 13 avril, la diffusion quotidienne de 3 heures d’émissions éducatives sur les deux chaînes locales de télévision est annoncée. En Polynésie, une enquête réalisée en décembre dernier pour le compte de la Direction générale de l’économie numérique, constate que deux foyers sur trois (66%) disposent d’une connexion internet sur l’ensemble de la collectivité avec de fortes inégalités selon les archipels (70% aux îles du Vent, 59% aux îles Sous-le-Vent, 45% dans les archipels éloignés), tandis que 92% des ménages polynésiens sont équipés d’une télévision. “Nos efforts vont essentiellement se porter sur les 10% de familles qui n’ont pas accès à internet ou à la télévision”, prévient Thierry Delmas en prévoyant un “gros travail” de remise à niveau une fois que l’école aura pu reprendre dans des conditions normales, pour que tout le monde finisse l’année “avec le même niveau et les mêmes compétences”.



Pour l’instant, la période de confinement général pour raison sanitaire est prévue jusqu’au 15 avril prochain en Polynésie française et rien n’indique qu’elle sera levée à cette date. Une levée partielle, notamment dans les archipels est à l’étude. Pour l’heure, les seuls cas constatés de malades infectés par le coronavirus sont concentrés dans l’archipel des îles du Vent.