​La prévention pour la sécurité routière rajeunit le ton

PAPEETE, le 10 octobre 2019 - Deux séries de clips vidéo de moins de 90 secondes seront diffusées quotidiennement aux heures de grande écoute à partir de ce lundi, dans le cadre d’une campagne de prévention d’un genre nouveau sur le thème de la sécurité routière.



Depuis le début de l'année, 12 des 27 morts sur la route (41 %) en Polynésie française sont âgés de moins de 25 ans. Le plus souvent, la gravité des accidents est liée au non-respect des règles du code de la route et à des comportements à risques : non-port du casque ou de la ceinture de sécurité, vitesse excessive, consommation d’alcool ou de stupéfiants, etc.



C’est en tenant compte de cette réalité comportementale funeste que le ministère des Transports terrestres a pris le parti de communiquer en direction des jeunes usagers de la route. Un investissement de 15 millions de Fcfp est consacré à cette campagne de prévention, sur le dernier trimestre. Deux séries de clips vidéo de moins de 90 secondes seront ainsi diffusées quotidiennement à partir de ce lundi, aux heures de grande écoute, dans le cadre d’une opération de prévention ciblée sur le thème de la sécurité routière.



Le ton employé sera celui de l’humour avec l’équipe de la quotidienne Méga La blague, diffusée sur Polynésie la 1ère. La mini-série vidéo produite par la société Fenua Images met en scène au travers de dix épisodes et autant de sketchs des messages de prévention aux piétons, aux deux-roues et aux conducteurs.



La minute sécurité, produite par Phaze production, est conçue comme un rendez-vous pédagogique. Cette seconde série sera diffusée en prime time sur la chaîne TNTV. A la manière d’un Youtubeur, l'animateur interpellera dans chaque épisode le public sur les principes généraux du code de la route. Au fil de cette série de 30 épisodes d’une durée de 90 secondes chacun, l'animateur partagera ses doutes, ses interrogations, sur la nécessité d’un code de la route, sur l’intérêt de contracter une assurance voiture, etc.



Ces deux programmes télévisés seront diffusés à partir de lundi sur les deux chaînes de télévision locales, avec un relais par les réseaux sociaux, dans les salles de cinéma et les navettes maritimes.



Le ministère des Transports prévoit de prolonger cette campagne de communication à l’attention des moins de 25 ans en 2020 et 2021.