​La population marquisienne au plus près du dossier de l'Unesco

Hiva Oa, le 11 mai 2022 – Dans le cadre de l'inscription de sites marquisiens au patrimoine mondial de l'Unesco, les ateliers participatifs se poursuivent dans l'archipel. L'un d'eux s'est déroulé lundi à Hiva Oa, l'occasion pour la population de mieux connaître le sujet et partager ses principales préoccupations.

Malheureusement peu de monde a fait le déplacement lundi en fin d'après-midi à la salle omnisport de Atuona à Hiva Oa pour assister à l'atelier participatif sur le classement de sites marquisiens au patrimoine de l'Unesco. Malgré tout, la maire de la commune, Joëlle Frébault, était présente et a reçu les membres de la délégation. Cette dernière est composée de douze personnes ultra spécialisées dans leur domaine : anthropologue, archéologue, représentant du ministère de la Culture et de l'Environnement, ainsi qu'un représentant de l'État travaillant à l'Office français de la biodiversité, entre autres. Cet atelier, sous forme de réunion, comme tous ceux qui ont été organisés lors de leurs visites, avait pour but la rencontre et le dialogue avec la population et bien sûr la visite des sites susceptibles d'être classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Il est d'ailleurs important de préciser que ce n'est pas l'ensemble des îles Marquises qui pourrait être classé, comme de nombreuses personnes le pensent, mais bien des sites en particulier répartis sur toutes les îles.

Questions et préoccupations



Si la population n'avait pas fait le déplacement en masse, de nombreuses questions ont toutefois pu être posées aux différents intervenants. Les principales préoccupations des Marquisiens concernent les éventuels interdits que pourrait apporter un tel classement, comme le droit de construire, la pêche, la chasse, l'agriculture et l'accès aux sites protégés… Tout comme des interrogations sur l'éventuel tourisme de masse que le classement pourrait engendrer, que l'ensemble de la population ne désire pas. Le public présent a été rassuré sur certains points par les experts.



Le dossier de demande de classement auprès de l'Unesco représente 1 200 pages et sera déposé au siège de l'Unesco en Août 2024 à Paris lors d'une assemblée générale où le vote d'un comité international le validera ou pas. Rappelons que lors de sa visite en juillet dernier à Hiva Oa, Emmanuel Macron avait indiqué soutenir "fermement" le projet.



Rédigé par Michel Coudert le Mercredi 11 Mai 2022 à 18:13 | Lu 151 fois