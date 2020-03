​La phase de « frein de l’introduction du virus » déclenchée en Polynésie

Tahiti, le 11 mars 2020 – Après la découverte du premier cas de coronavirus, la Polynésie française est passée en phase 1 de « frein de l’introduction du virus sur le territoire » avec déclenchement du plan Orsec et activation du PC crise au haussariat.



Dans un communiqué, le haut-commissariat a réagi mercredi à la découverte du premier cas de coronavirus en Polynésie française : La Polynésie française passe donc en phase 1, c’est-à-dire la phase de frein de l’introduction du virus sur le territoire. Pour ce faire, l’ensemble des mesures sanitaires sont prises par l’État et le Pays pour mettre en place une enquête sanitaire et identifier les cas contacts. A ce stade, il s’agit d’un cas isolé et tout est mis en œuvre pour limiter une éventuelle propagation. Par ailleurs, conformément au protocole en vigueur lors du déclenchement de la phase 1, le dispositif ORSEC (organisation de réponse de sécurité civile) et le PC de crise du haut-commissariat (PC-HC) sont désormais activés. Le dispositif permet de mobiliser l’ensemble des secteurs stratégiques (santé, éducation, économie, transports, énergie) pour faire face à la crise dans toutes ses dimensions. Les mesures barrières efficaces qui ont été mises en place, sont bien sûr maintenues et pourront, à tout moment, être renforcées en fonction de l’évolution de la situation. Un point de presse Etat-Pays est programmé le jeudi 12 mars 2020. Toutes les informations relatives au coronavirus sont disponibles sur le site Internet de la Direction de la santé.