​La montée en puissance de la TEP évoquée à Paris

Tahiti, le 6 octobre 2020 - La commission de régulation de l’énergie prévoit deux missions prochainement en Polynésie pour préparer la montée en puissance de la TEP dans le secteur polynésien de l’énergie.



Le ministre des Finances, de l’économie, en charge de l’énergie, s’est rendu, mardi, au siège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour y rencontrer son président, Jean-François Carenco.

Le Pays et la CRE collaborent depuis la signature d’une convention cadre en 2018. Le ministre a rappelé les axes structurants de la politique énergétique de la Polynésie française et le calendrier prévisionnel des prochaines échéances majeures de ce secteur à enjeux, en particulier celles relatives à la montée en puissance de la société Transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP) pour faciliter la transition énergétique.



Cette société d’économie mixte, délégataire de service public jusqu'en 2027, est appelée à jouer un rôle central dans l'avenir de l’organisation du secteur polynésien de l’énergie. Jusqu’à présent, le groupe EDT-Engie occupe une place dominante sur le marché Tahiti-Nord et dans certaines îles, comme producteur et comme distributeur d’électricité, le tout sous la même égide. Ce modèle économique est appelé à changer. Le Plan de transition énergétique prévoir que deux activités soient clairement distinguées, au moins juridiquement. Parallèlement la TEP est appelée à occuper la fonction d’intermédiaire, acheteur et revendeur unique d’électricité aux distributeurs, dans une perspective de transparence des coûts.



Dans ce contexte, le président de la CRE a tenu à réaffirmer la volonté du collège de la commission d’accompagner durablement le Pays, qu’il s’agisse de son rôle de médiateur ou de conseil. En ce sens, François Carenco a souhaité partager quelques exemples originaux de politiques publiques de l’énergie, d’actions de régulation, voire de techniques de stockage susceptibles d’alimenter la réflexion polynésienne. Conscients de l’impérieuse nécessité d’agir vite et de concert, le ministre de l’énergie et le président de la CRE se sont accordés sur deux prochaines missions en Polynésie française.