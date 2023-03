Tahiti, le 21 mars 2023 – Le Amuitahira'a o te Nuna'a Maohi a diffusé lundi soir sa liste complète pour les élections territoriales, déposée dans la matinée au haut-commissariat.



La liste complète du Amuitahira'a de Gaston Flosse a été déposée lundi matin auprès du haut-commissariat et doit encore être validée d'ici mercredi. En l'absence d'un Gaston Flosse toujours inéligible, c'est l'ancien député-maire de Papara, Bruno Sandras, qui sera tête de liste depuis la première place de la section 2. De façon non exhaustive, sur la section 1, on retrouve la compagne de l'ancien président du Pays, Pascal Haiti, suivie du secrétaire général de O oe to oe Rima, Atonia Teriinohorai, ou encore du fils de Gaston Flosse, Kaiva, en quatrième position. Sur la section 2, l'ancien président de fédération de Paea du Tahoera'a Mike Chong Ayou est cinquième, derrière plusieurs jeunes candidats issus de l'administration ou du tissu religieux. L'ex-député Jonas Tahuaitu est neuvième. Sur la section 3, l'ex-chef de la délégation de la Polynésie à Paris, Angélina Bonno, conduira les candidats de Punaauia et Faa'a, juste devant l'ex-candidat aux municipales à Punaauia, James Tuhoe, le journaliste et candidat aux dernières législatives, Gilles Tautu, ou encore le propriétaire du siège du parti proche du parti, Raymond Wolher. Aux îles Sous-le-vent, c'est le tāvana délégué de Patio, Martial Teroroiria qui mènera la liste. Candidate notamment aux dernières sénatoriales, Lydia Nouveau sera en tête aux Tuamotu de l'Est, juste devant le militant de l'association 193 aux Gambier Jerry Gooding. Enfin, le chef de troupe de Pupu Tuhaa Pae, Arsène Hatitio est en tête sur la section des Australes…



Section des îles du Vent 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea) : Pascale Haiti, Atonia Teriinohorai, Corina Tokoragi, Kaiva Flosse, Sandra Mama, Tapuarii Barbos, Miriama Mace, Augustin Tanerii, Tiare Neti, Thierry Hargous, Ella Tohutika, Mickael Yeong Atin, Marguerite Tamaititahio, Edmond Temauri, Clémentine Vaerea Epse Teharuru



Section des îles du Vent 2 (Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea) : Bruno Sandras, Katty Taurua, Kris Teaotea, Nelia Tihoni, Mike Chong Ayou, Laverna Tarihaa, Thierry Tamata, Pamela Lo Sam Kieou, Jonas Tahuaitu, Estelle Saminadame, Tehevini Purakaueke, Angélique Tcheung Pao, Roonui Fenuaiti



Section des îles du Vent 3 (Punaauia, Faa'a) : Angélina Bonno, James Tuhoe, Vaitiare Raiarii, Paul Haiti, Flora Teahui, Gilles Tautu, Ivette Bellais, Raymond Wolher, Yoana Amo Épse Reid, Bernard Teriitahi, Laïne Kato, Patrice Teriitua, Heiariki Puarii-Puariki



Section des îles Sous-le-Vent : Martial Teroroiria, Marietta Mare, Patrick Becquet, Vaihere Tetua, Mita Teriipaia, Irène Firuu, Alphonse Tihopu, Hélène Tama Épse Moufat, Nano Hopara, Mihimana Teriihaunui



Section des Tuamotu de l'Ouest : Jean-Marie Tauha, Vainui Parker, Honokura Parker, Hirivai Tave Epse Tufaruia, Averii Jacques



Section des Tuamotu de l'Est-Gambier : Lydia Nouveau, Jerry Gooding, Vanina Tinomano, Rustique Raveino, Tekahu Tapapatahi



Section des Australes : Arsène Hatitio, Élise Viriamu, Gabriel Iotua, Annie Teauroa, Teriitehau Flores



Section des Marquises : Wenceslas Falchetto, Karine Munsch, Temoana Aniamoi, Sabine Tetahiotupa, Louis Mose