​La halte touristique de Faaroa inaugurée

Tahiti, le 1er novembre 2021 – Le complexe botanique et paysager de Faaroa a été inauguré ce vendredi à Raiatea. Le site comprend un jardin botanique, deux sentiers de randonnée et un belvédère.



L’inauguration de la halte touristique de Faaroa a eu lieu ce vendredi en présence d’une délégation du gouvernement et d’élus de Raiatea. Le site est en travaux depuis novembre 2018 et dorénavant entièrement ouvert au public.

Le jardin botanique de 3 hectares (34.304 m²) entièrement revégétalisé d’espèces locales, pour certaines endémiques à Raiatea, dispose d’un parking sur sa partie haute et de cheminements vers ses aires de détente.

Située en plein cœur de la végétation, la promenade des gabbros est un site sur lequel on peut y découvrir des curiosités géologiques. Le sentier de la crête des Macaranga présente plusieurs zones assez escarpées sécurisées par des cordes. Cette promenade permet d’observer plusieurs points de vue sur la vallée de Faaroa jusqu’au belvédère de Faaroa, un site de 2000 mètres carrés qui offre un point de vue exceptionnel sur la vallée.