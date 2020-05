​La demande de remise en liberté de Thierry Barbion examinée le 11 juin

Tahiti, le 8 mai 2020 - La demande de remise en liberté du promoteur immobilier Thierry Barbion sera étudiée par la cour d’appel de Papeete le 11 juin. Le 12 mars dernier, l’homme d’affaires avait été condamné par cette même cour d’appel à quatre ans de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt.



Le 12 mars dernier, la cour d’appel de Papeete a confirmé la peine prononcée en première instance à l’encontre du promoteur immobilier Thierry Barbion en le condamnant pour recours à la prostitution de mineure et corruption de mineures à la peine de quatre ans de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt ainsi qu’à une amende de six millions de Fcfp.



A l’issue de cette condamnation, l’un des deux conseils du promoteur, Me François Quinquis, avait indiqué qu’il allait se pourvoir devant la Cour de cassation. Dans l’attente que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français statue sur ce dossier, Thierry Barbion, qui est incarcéré à Nuutania, a fait une demande de remise en liberté qui sera donc examinée par la cour d’appel de Papeete le 11 juin.