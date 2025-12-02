

​La consommation entre croissance et attentisme

Tahiti, le 29 décembre 2025 - Au troisième trimestre 2025, l’activité économique de la Polynésie française s’accélère portée par une fréquentation touristique record et un contexte inflationniste plus favorable, constate l’Institut de la statistique en Polynésie française. Le marché du travail continue de progresser, dynamisant la consommation des ménages. Les importations à destination des entreprises sont supérieures en volume sur un an, avec des prix unitaires en recul. Les investissements des entreprises et des ménages reprennent, stimulés par la baisse des coûts de crédits.





L’année 2025 poursuit son embellie et maintient son cap économique. Malgré une inflation qui poursuit sa progression des prix, “la hausse du chiffre d’affaires des entreprises s’accélère”, note l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). L’activité économique s’accélère au troisième trimestre 2025, avec un rebond de 3,2 % sur douze mois du chiffre d’affaires des entreprises polynésiennes. La demande intérieure finale augmente (+1,2 point de contribution à la croissance du chiffre d’affaires ce trimestre), portée par le rebond de la consommation des ménages et du chiffre d’affaires du commerce ainsi que par la bonne tenue du secteur de la construction (+3,7 % sur un an pour ces deux secteurs). La contribution des activités caractéristiques du tourisme explique le reste de la croissance du trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 10,8 % par rapport à l’année précédente.



Les très bons chiffres du tourisme boostent évidemment le tout avec une très forte hausse de 14,9 % sur un an de la fréquentation touristique qui porte l’hébergement (+17,1 %) et le transport aérien (+8,6 %).



Aussi le chiffre d’affaires des entreprises polynésiennes gagne 1,3 point, dont près d’un point gagné pour le seul troisième trimestre.



Sans surprise, ce sont essentiellement les activités liées à l’essor du tourisme qui portent la croissance depuis le début de l’année, tandis que les activités de commerce et de construction y contribuent très peu.



Si les entreprises reprennent des couleurs, les ménages continuent de subir l’inflation, certes ralentie cette année. Points noirs principaux, le prix des assurances (+11,1 %), les loyers (+4,2 %) et les produits sucrés (+10,6 %), progressent, alors que la plupart des produits des industries manufacturières montrent des signes d’accalmie (-0,7 % en moyenne trimestrielle sur un an), en lien avec la baisse des cours mondiaux du pétrole (-8,2 %).



De fait, l’ISPF note un rebond de la consommation des ménages polynésiens ce troisième trimestre, ce qui se retrouve dans les volumes importés de produits issus des industries agro-alimentaires, des biens de consommation et des industries d’automobiles en hausse de 9,0 % sur le trimestre.



Une hausse de la consommation que l’ISPF évalue comme “fragile et corrélée au rebond de l’activité”, comme en témoigne le recul pour le troisième trimestre consécutif des octrois de crédits à la consommation des ménages (-17,1 %, après -5,7 % au deuxième trimestre et -8,8 % au premier trimestre).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 29 Décembre 2025 à 16:50




