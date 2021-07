​La collecte des déchets réorganisée à Faa’a

Un nouveau planning de collecte des ordures ménagères est mis en place dans la commune de Faa’a à partir de ce jeudi 15 juillet. Si le ramassage des déchets domestiques reste sur une cadence de deux fois par semaine, dans plusieurs secteurs de la commune les jours de ramassage changent.Un nouveau découpage de la commune de Faa’a en deux secteurs géographiques clairement définis est en effet mis en place à compter de la mi-juillet (voir plan).Le secteur 1, au sud de la commune, a été délimité de Teroma 3 à l’hôtel InterContinental et vers Vaiaha puis Hiupape et enfin Vaitea. Dans cette partie de la commune, le ramassage aura lieu les lundis et jeudis à partir du 15 juillet.Le secteur 2, la moitié nord de Faa’a, part de Oremu au RIMAP puis de Auae vers Tapuni, et inclut les lotissements Mamaia jusqu’à Pamatai Hills. A partir de vendredi 16 juillet, le ramassage aura lieu dans cette zone les mardis et vendredis.Dans un communiqué diffusé jeudi, la municipalité de Faa’a invite ses administrés à sortir leurs bacs de déchets la veille au soir et de les rentrer après la collecte.Pour tout signalement ou demande de renseignements, les administrés peuvent contacter le SPIC-DÉCHET au 40 850 858 ou au 89 460 762 et par e-mail à [email protected]