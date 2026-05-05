

​La circulation routière modifiée pendant quatre semaines à Fariipiti

Tahiti, le 2 juin 2026 - Des travaux sur le réseau d’assainissement des eaux usées de Papeete, dans les quartiers de Taunoa et Fariipiti nécessitent une modification de la circulation routière pendant environ quatre semaines en juin, notamment au carrefour de l’avenue du Commandant Chessé et de l’avenue Pomare V.



Une déviation de la circulation est organisée dès cette semaine et pendant tout le mois de juin à proximité de la zone de travaux dans les quartiers Taunoa et Fariipiti.



Itinéraires conseillés :

Pirae à Papeete : par l’avenue Vairaatoa direction front de mer ou déviation par la rue Marc Blond Saint Hilaire (Magasin Roger Sienne) puis par l’avenue Pomare V vers le rond-point de la base marine.

Papeete à Pirae : par l’avenue Pomare V puis déviation par la rue Marcq de Blond de Saint Hilaire vers l’avenue Vairaatoa, direction rond-point de Sainte Thérese.

Rédigé par Avec communiqué le Mardi 2 Juin 2026 à 09:48 | Lu 530 fois



