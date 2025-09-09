

​La Taapuna Master se réinvente

Tahiti, le 8 octobre 2025 – De jeudi à dimanche, la célèbre passe de Punaauia accueille la 31e édition de la Taapuna Master. Une épreuve historique où les plus grands noms du surf local se sont faits connaître. Et pour cette année, l'organisation mise sur une nouvelle logistique, sans échafaudage, avec un système de jugement par vidéo depuis l'hôtel Te Moana. Une première dans l'histoire de la compétition.



S'il y a bien des façons de marquer l'histoire de sa discipline, en surf, la Taapuna Master demeure une épreuve incontournable. Première compétition de récif inscrite au calendrier fédéral en 1994, elle est synonyme depuis de premier challenge pour tout surfeur désireux de se faire un nom. Une renommée, un prestige, que la vague de Punaauia n'a pas volé. Avec son tube radical à fleur de récif et son dernier bowl sournois, le spot de Taapuna impose une certaine technicité. Un degré d'exigence qui sépare très vite les surfeurs lambda des champions. Et à ce titre, la vague ne s'y trompe jamais : Arsène Harehoe, Heifara Tahutini, Vetea David, ou Patricia Rossi chez les femmes, tous ont été adoubés par la vague. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui réclame son accession au trône. À l'exemple du champion en titre, Felix Bourgoin, et de son dauphin, Hauroa Maiotui, qui portent tous deux une nouvelle lecture de la vague. Un savant mélange de surf “oldschool”, concentré sur le tube, et de “newschool”, plus aérien. Une diversité qui entretient l'évolution de la discipline et le prestige de la compétition.



Taapuna Master 2.0



Pour cette 31e édition de la compétition, le Taapuna Surf Club fait le pari de l'innovation. En effet, l'organisation compte filmer la compétition à distance depuis l'hôtel Te Moana. Une prouesse logistique qui nécessite l'installation de caméras au 3e étage de l’établissement pour assurer une vue sur la vague, avec un zoom capable de filmer à plus de 600 mètres. Une configuration qui nécessite également la mise en place d'une antenne relais de sonorisation, avec une fréquence HF aboutissant sur les embarcations disposées le long de la ligne d'eau à la passe. Les juges étant, quant à eux, logés dans des pièces avec plusieurs écrans pour analyser les séries dans des conditions optimales, selon cette configuration. Une première pour l'organisation qui a décidé cette année de faire l’impasse sur le traditionnel échafaudage. Un choix périlleux mais audacieux qui appelle nécessairement à la plus grande indulgence. De son côté, le Taapuna Surf Club annonce une édition “épique, autant dire spéciale dans tous les sens du terme, et pleine de nouveautés !”



La compétition devrait démarrer, selon le programme provisoire, par le bodyboard ce jeudi 9 octobre. Suivi le lendemain, vendredi 10, par le Surf. Et selon les conditions de vagues, la dernière journée des finales devrait avoir lieu le samedi 11 ou le dimanche 12 octobre. Une remise des prix symboliques à Orohiti, ou Vaipoopoo selon le jour, est programmée à 17 heures. Quant à la remise officielle des “prize money”, le site et la date restent à définir. Enfin, l'organisation annonce cette année la mise en place de prix spéciaux : “Best air” en bodyboard, “Pull Inside” en dropknee, “Hot Ride” en surf open femme, et “Best Tube Rider” en surf open homme.

Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 8 Octobre 2025 à 15:32 | Lu 196 fois



