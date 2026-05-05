

​La DTT ouvre une antenne marquisienne à Nuku Hiva

Tahiti, le 26 mai 2026 – La Direction des transports terrestres dispose depuis mardi d’une antenne sur l’île de Nuku Hiva. Située dans les locaux de la circonscription administrative des îles Marquises elle prévoit un accueil physique de 3 000 à 5 000 usagers par an.



Une antenne de la Direction des transports terrestres (DTT) est ouverte depuis mardi à Nuku Hiva, dans les Îles Marquises. Cette implantation permet d’apporter une réponse concrète aux besoins des usagers dans l’archipel en facilitant l’accès aux démarches liées aux transports terrestres. Elle permettra notamment un accueil physique estimé entre 3 000 et 5 000 usagers par an offrant un accompagnement humain indispensable dans un contexte où la dématérialisation ne peut être exclusive.



Avec deux agents affectés en permanence, la DTT se fait fort de garantir la continuité du service et l’identification claire des interlocuteurs locaux. Le service public entend également assurer une présence dans l’ensemble de l’archipel via des tournées administratives régulières et des dispositifs d’accueil itinérants.



Cette nouvelle antenne de Nuku Hiva doit permettre un accompagnement renforcé des professionnels du secteur du transport. Elle facilitera l’instruction locale des dossiers, la sécurisation juridique des activités et le suivi des obligations réglementaires, notamment les contrôles techniques de véhicules.

Rédigé par Avec communiqué le Mardi 26 Mai 2026 à 11:43 | Lu 463 fois



