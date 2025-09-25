

​La Communauté du Pacifique réunie aux Tonga

Tahiti, le 21 octobre 2025 - Le ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, Taivini Teai, a participé aux travaux et rencontres organisés dans le cadre de la 14e Conférence de la Communauté du Pacifique, la semaine dernière.





La 14e Conférence de la Communauté du Pacifique (CPS) s’est tenue du 16 au 17 octobre à Nuku’alofa, capitale du royaume de Tonga. Le gouvernement de la Polynésie française était représenté par Taivini Teai, ministre de l’Agriculture, des Ressources marines et de l’Environnement, en charge de l’alimentation, de la recherche et de la cause animale. Organe directeur de la CPS, la conférence se réunit tous les deux ans sous la présidence du prince héritier, Tupoutoʻa ʻUlukalala. “Elle appuie le développement durable en appliquant une approche centrée sur l’humain dans les domaines de la science, de la recherche et de la technologie au profit de ses 22 membres océaniens”, rappelle la présidence dans un communiqué.



La rencontre a été marquée par la nomination du Tongien Paula Vivili au poste de directeur général de la Communauté du Pacifique. En marge de la conférence, Taivini Teai s’est entretenu au sujet des aires marines protégées avec Iona Thomas, ambassadrice du Royaume-Uni auprès de la Nouvelle-Zélande et gouverneure de Pitcairn. “La conclusion d’un accord de partenariat stratégique” a été évoquée avec Esther Chu Shing, directrice adjointe du Programme régional océanien pour l’environnement (PROE). Des échanges ont également été menés avec Maurizio Cian, chef de coopération de la délégation de l’Union Européenne basée aux Fidji.

