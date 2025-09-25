

​La CSTP-FO explique son vote sur les infirmiers

Tahiti, le 13 octobre 2025 - Le texte prévoyant la requalification en catégorie A des infirmiers continue de faire parler. Totalement d’accord sur le fond, la CSTP-FO alerte néanmoins sur une éventuelle perte de salaire par une modification indiciaire à cette occasion.





Vendredi dernier, la CSTP-FO s’est abstenue lors du vote de la délibération relative aux infirmiers étudiée lors d’un Conseil supérieur de la fonction publique extraordinaire. Dans un communiqué, le syndicat explique sa démarche, prise en réaction à l’article 2 de la proposition de loi.



Cet article stipule que “les fonctionnaires titulaires relevant des cadres d’emplois des infirmiers, des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices sont repositionnés, dans le grade unique du cadre d’emplois dans lequel ils ont été nommés, conformément aux nouvelles grilles indiciaires fixées aux articles 8, 14, 20 et 26 de la délibération n° 2010-3 APF du 28 janvier 2010 modifiée susvisée, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade”.



Au cœur de cet article disparaît la reprise de l’ancienneté complète des agents, ce qui n’a donc pas convaincu le syndicat qui souhaite qu’un amendement en ce sens soit déposé en commission de l’assemblée de la Polynésie française lors de l’étude du texte. “Il ne faut pas lâcher sur la reprise complète de l’ancienneté”, explique la CSTP-FO qui démontre par l’exemple : “La reprise à l’indice identique ou situé juste au-dessus entraînera de facto une reprise incomplète de l’ancienneté. Avec la nouvelle grille des IDE, la progression est plus rapide donc le niveau d’échelon est plus haut. Une infirmière qui a 12 ans d’ancienneté serait à l’échelon 6 soit un indice de 477. Dans l’ancienne grille, l’IDE, avec la même ancienneté, était en classe supérieure échelon 2 (indice 434). De facto, elle serait à l’indice 449 soit échelon 5 lors du changement de catégorie. Cela entraînerait une perte de salaire de 28 points d’indice.”



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 13 Octobre 2025 à 17:24 | Lu 1551 fois



