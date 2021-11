​La CSIP signe des protocoles d'accord à EDT et l'OPT

Tahiti, le 28 novembre 2021 – Les directions de l'OPT et d'EDT ont signé un protocole d'accord avec la confédération CSIP, majoritaire dans leurs sociétés, samedi et dimanche. Les grévistes affiliés à la CSIP doivent reprendre le travail lundi matin, même si les autres confédérations n'ont pas signé.



La confédération CSIP de Patrick Taaora et Cyril Le Gayic a signé samedi et dimanche soir deux protocoles de fin de grève respectivement à l'OPT et à EDT. Deux sociétés dans lesquelles la confédération est majoritairement représentée. A chaque fois, il s'agissait de revendications internes à l'OPT et à EDT sur lesquelles des accords ont été trouvés avec une reprise du travail effectif dès le lundi matin pour les grévistes affiliés CSIP. En revanche, les trois autres confédérations signataires du préavis de grève général –CSTP-FO, Otahi et O oe to oe Rima– affirmaient dimanche soir ne pas avoir signé d'accord dans ces deux sociétés.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Dimanche 28 Novembre 2021 à 20:59 | Lu 400 fois