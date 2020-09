​L’opération « Masques solidaires » se poursuit à Faa’a et Punaauia

A cette occasion, Les représentants de FACE ont rappelé que « c’est tous ensemble que nous vaincrons l’épidémie mais qu’il s’agit aussi d’une responsabilité individuelle en tant que citoyen, chef d'entreprise, salarié, responsable public de se protéger et de protéger les autres. »Ces événements ont également été l’occasion de saluer les équipes de guides sanitaires de Punaauia, qui ont achevé leur formation vendredi et qui vont désormais être déployés dans la commune. Les guides de Faa'a seront quant à eux en formation dès lundi. Leur mission est de sensibiliser, informer la population et les visiteurs sur l’importance du respect des gestes barrières afin d’éviter la propagation du virus Covid-19, de se protéger et de protéger les autres notamment les plus fragiles. Ces brigades de guides sanitaires ont pu être mises en place depuis plusieurs semaines dans de nombreuses communes de Tahiti, Moorea et des autres archipels grâce au dispositif de Convention d’Aide à l’Emploi (CAE) et aux formations mises en place par le Pays.FACE invite les start-up et entreprises qui souhaitent s’engager dans cette opération d’intérêt général et solidaire à participer en contactant l’association via l’adresse email [email protected] ou au 87 78 41 14