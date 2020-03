​L’ombre de Puta’i plane sur Papara

Tahiti, le 15 mars 2020 - Sonia Punua, la femme de l’ancien tavana de Papara aujourd’hui inéligible, Puta’i Taae, est sortie en tête du premier tour des élections municipales dimanche. Une quadrangulaire sera organisée au second tour avec Clément Legayic, Bruno Sandras et Béatrice Peyrissaguet.



Dans la famille Taa’e, je demande la femme. Sonia Punua, la compagne de l’ancien tavana Puta’i Taa’e, condamnée avec son mari désormais inéligible dans l’affaire Taatira’a Ia Ora Papara il y a tout juste quelques mois est pourtant sortie en tête du premier tour des élections municipales à Papara dimanche. Loin devant ses neuf autres adversaires, elle s’offre un joli 24,54% avec 1 176 voix.



Derrière elle, trois autres candidats franchissent la barre des 10% pour se placer au second tour du scrutin. L’ancien Tahoera’a, Clément Legayic, et ses 16,67% pour 799 voix termine deuxième. L’actuel proche du Tahoera’a, Bruno Sandras, est troisième avec 13,52% et 648 voix. Juste devant la courte intérimaire au poste de tavana, Béatrice Peyrissaguet, et ses 13,42% et 653 voix.



Trois listes auront droit de fusionner durant ce second tour : celles de l’ancien élu de Puta’i Taa’e, Jean-Louis Benvenuti, (461 voix – 9,62%), du Tavini Médéric Tehaamatai (333 voix – 6,95%) et de la proche du tavana sortant Heia Teina (289 voix 6,03%).



En résumé, le chao-men de Papara est loin d’être démêlé. Et la semaine à venir promet d’être agitée, tant les saveurs de la cuisine électorale de Papara semblaient avoir envie de se marier dimanche soir.