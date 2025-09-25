

​L’observatoire contre les violences voit le jour

Tahiti, le 22 octobre 2025 - Promis depuis près d’un an, l’observatoire pour lutter contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales devrait voir le jour prochainement.



Selon les données de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), la Polynésie française est le territoire le plus touché de tout l’ensemble national par la problématique des violences faites aux femmes et intrafamiliales. Ainsi, en 2016, 2 656 faits de violences intrafamiliales ont été recensés, soit près du double du taux observé en métropole. Entre 2023 et 2024, près de 650 procédures ont été ouvertes par le parquet de Papeete. En 2024, 400 auteurs de violences conjugales ont suivi un stage de responsabilisation pour prévenir la récidive. De septembre 2024 à août 2025, 522 affaires ont été jugées par le tribunal correctionnel, dont 97 % concernaient des hommes, âgés en moyenne de 37 ans.



Ces chiffres montrent l’ampleur du phénomène et la nécessité d’agir de manière durable et coordonnée. L’observatoire sera placé sous la responsabilité de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE). Il aura pour mission de collecter, analyser et diffuser les données sur les violences faites aux femmes et intrafamiliales, afin d’aider les pouvoirs publics à mieux cibler leurs actions.



Cette démarche s’appuie sur un partenariat étroit avec la Justice, le ministère de la Santé, la Délégation interministérielle à la lutte contre les addictions et les violences, ainsi que plusieurs services et acteurs locaux engagés sur le terrain.



Le lancement officiel de l’Observatoire aura lieu le mardi 18 novembre 2025, sous le chapiteau de la présidence, à Papeete.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Octobre 2025




