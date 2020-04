​L'inflation du papier toilette

Tahiti, le 13 avril 2020 - Au centre de la crise sanitaire actuelle, le respect des règles d'hygiène conduit à multiplier les attitudes préventives en adoptant notamment les gestes barrière mais également en renforçant l'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien. Une hausse de la demande qui semble avoir conduit à quelques envolées de prix.



Dès le confinement acté en Polynésie, la Direction générale des affaires économiques (DGAE) a réalisé des relevés de prix dans une petite quarantaine d'établissements sur Tahiti et Moorea. Des relevés destinés notamment à faciliter la comparaison des prix avant l'achat pour des Polynésiens appelés à réduire leurs déplacements. Ils auraient pu présenter un intérêt plus grand si une comparaison avant-après confinement avait été réalisée. Un exercice qui aurait pu montrer qui en profite pour gonfler les prix et à quel niveau. Les derniers relevés comparatifs en la matière datent en effet de septembre et novembre 2019. La comparaison permet cependant de faire quelques constats.



Prix stables pour les produits importés, en hausse pour les locaux



Les différents paniers de produits d'hygiène relevés par la DGAE depuis plusieurs années sont relativement stables, voire même en baisse entre le dernier relevé et celui de mars 2020. Les deux paniers de référence varient sensiblement avec des baisses de -0,2 et -1%. Cette relative stabilité est cependant en trompe l'œil. Les prix des produits importés sont à des niveaux très proches de ceux relevés en septembre et en novembre 2019. Lessive, savon, dentifrice et shampoing importés voient ainsi leur prix moyen varier entre -2,4 et +1,1%. S'agissant de produits facilement conservables avec une concurrence certaine entre les marques, rien de bien anormal. Par contre, le prix des articles d'hygiène et d'entretien dont la production est assurée localement a quant à lui bondi en quelques semaines. C'est le cas du liquide vaisselle mis en bouteille localement. Produit PPN dont les importations sont, en théorie, strictement interdites depuis plus de 20 ans, le liquide vaisselle Made in Fenua a ainsi vu son prix moyen augmenter de 12,1% depuis novembre dernier. Un record.



Ça roule pour le rouleau



Victime d'une ruée mondiale, parfois agrémentée d’empoignades difficilement compréhensibles, les rouleaux de papiers hygiéniques triomphent à peine mis en rayon. Les feuilles se ramassent à la pelle, le produit trône en haut des ventes et les consommateurs partent littéralement en chasse. A l'instar du liquide vaisselle, le papier hygiénique est à la hausse. Alors que le prix moyen du paquet de 24 rouleaux tournait autour de 629-630 Fcfp en 2019, il s'achète désormais 675 Fcfp en moyenne, deux établissements proposant notamment à un prix supérieur à 850 Fcfp le paquet. Une hausse moyenne de 7,1% qui se retrouve dans toutes les catégories de magasin. Ainsi, les relevés de prix de la DGAE montrent notamment que les grandes enseignes n'ont pas, pas plus que les petites magasins, hésité à augmenter significativement leur prix alors que les besoins en la matière –façon de parler– sont réputés stables.



Même les supermarchés ont suivi le mouvement inflationniste. Auparavant commercialisé autour de 540-550 Fcfp, le paquet s'échange désormais dans ces établissements à 600 Fcfp. PPN depuis de nombreuses années, le papier hygiénique Made in Fenua n'est pas loin de devenir un produit de luxe, difficile à acquérir, d'autant que les rouleaux concurrents importés sont soumis à la Taxe de Développement Local. La DGAE ne réalisant aucun relevé sur les rouleaux importés, il n'est donc pas possible de savoir si leurs prix restent sourds aux problèmes d'approvisionnement. Par contre, ça devient dur de la feuille pour les articles locaux.