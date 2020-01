​L’immeuble Juventin bientôt rasé

Tahiti, 6 janvier 2020 - Un appel public à la concurrence est ouvert pour la déconstruction des immeubles Juventin et Lent, en vue de la construction du Bâtiment administratif A3.



La décision avait été prise en conseil des ministres le 16 septembre 2016 : propriété du Pays depuis 2004, année de son acquisition pour 180 millions de Fcfp, l’immeuble Juventin est voué à la démolition.



Cet immeuble est totalement désaffecté depuis plusieurs mois, après le départ des derniers locataires, dont le parti politique Tahoera’a Huiraatira qui y avait installé son siège, au 2e étage, jusqu’en 2017.



Un appel public à la concurrence a été publié le 31 décembre dernier pour la déconstruction des immeubles Juventin et Lent, en vue de l’édification du Bâtiment administratif A3 à l’emplacement de l’ancienne bâtisse, à l’angle de la rue du Général de Gaulle et de l’avenue Pouvana'a a Oopa.



La date limite de remise des candidatures ou des offres est fixée au 3 février 2020 à 11 heures.



Depuis 2011, divers rapports d'expertises techniques alertent le Pays au sujet des problèmes de sécurité que présente le bâtiment. Un diagnostic en solidité et sécurité incendie et électrique réalisé par Socotec Polynésie en 2011 a mis en évidence un nombre important de non-conformités présentant des problèmes de sécurité : défauts d’isolement ; absence d’équipement d’alarme ; installations électriques non-conforme ; absence de dégagement de secours en cas d’incendie. La commission de sécurité saisie à la suite de ces constats a donné un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du bâtiment, pour cause de non-conformité au code de l’aménagement.