​L’hôtel Kon Tiki ressuscité

La "typologie d’hébergement touristique encore inexistantes en Polynésie française" que vante le descriptif du projet est envisagée au premier étage de l’établissement. "Des espaces privatifs plus étroits que ceux d’une chambre classique, avec un esprit « jeune », conçus sur le principe des cabines de bateau mais offrant un confort important et un fort aspect technologique", nous explique les concepteurs d'Island Studio Architecture. Cet espace de type "POD hôtel" prévoit d’offrir des hébergements à petits prix et devrait disposer d’une capacité d’accueil pour 42 personnes, au premier étage du Kon Tiki Tahiti.

Les cinq étages supérieurs de l’établissement abriteront 35 chambres plus classiques, avec kitchenette, d’une surface de 35 à 45 mètres carrés. Le tout prévoit d’être aménagé sur le principe du boutique-hôtel avec une attention particulière portée au style de décoration afin de donner du caractère et du charme à l’ensemble.

Les deux derniers étages seront des espaces de restauration et de réception : un restaurant dans l’espace en rotonde du septième étage et un "roof bar" avec vue dominant le port de Papeete, sur le toit-terrasse du huitième étage.



Le projet a reçu un avis favorable du service du tourisme le 31 mai. La commission de sécurité de l’Urbanisme a donné son avis favorable le 5 juin dernier pour des travaux de réaménagement du bâtiment en résidence internationale. Un permis de construire est délivré depuis août dernier. Fin novembre, l’agrément pour un crédit d’impôt au titre du régime des investissements indirects, ouvrant droit à une aide en défiscalisation locale de 328,5 millions de Fcfp à ce projet de rénovation de l’ancien hôtel Kon Tiki.



Inauguré en 1974, ce qui était alors le fleuron hôtelier de Papeete avait été baptisé en référence à un radeau célèbre. Celui sur lequel le Norvégien Thor Heyerdahl avait tenté une traversée romanesque du Pacifique d’Est en Ouest, en 1947, pour rejoindre les îles de Polynésie depuis les côtes du Pérou. L’expérience procédait d’une hypothèse, aujourd’hui considérée comme erronée, selon laquelle les premiers Polynésiens étaient descendants des Incas et avaient colonisé les îles en naviguant à la dérive. On a depuis pu établir avec certitude que ces navigateurs hors norme ont conquis une grande partie de l'Océanie par le Sud-Ouest.