

​L’équipe junior tahitienne de horse-ball championne de France

Tahiti, le 19 mai 20226 - L'équipe tahitienne junior de horse-ball a décroché a décroché le premier prix au championnat de France de la discipline, le 17 mai dernier, au grand tournoi de Lamotte Beuvron, en Sologne.



Le comité olympique de Polynésie française publie lundi un message de félicitation en l'honneur des athlètes de la sélection tahitienne junior féminine de horse-ball. Une publication qui salue aussi le travail remarquable de structuration de cette discipline en pleine ascension au Fenua. Tahiti brille une nouvelle fois au niveau national. L’équipe tahitienne junior de horse-ball est championne de France 2026 tandis que les cadettes deviennent vice-championnes de France.



Le horse-ball est un sport équestre qui oppose deux équipes de quatre joueurs. Il se joue avec un ballon muni de six anses de cuir, l'objectif étant d'aller marquer des buts avec le pied dans le camp adverse en le lançant dans un cercle en hauteur. Les matchs se déroulent en deux mi-temps de 10 minutes, avec un jeu de passes, d'attaque et de défense sur un terrain souple, sablé de préférence.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 19 Mai 2026 à 14:21 | Lu 262 fois



