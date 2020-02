​L’épidémie de dengue 2 faiblit

Enfin une bonne nouvelle dans le secteur de la santé. Le dernier bulletin de veille sanitaire de la direction de la santé, diffusé mercredi, annonce une évolution à la baisse de l’épidémie de dengue de type 2 qui sévit depuis le 10 avril 2019 en Polynésie française. Avec 57 nouveaux cas déclarés lors des deux dernières semaines, le virus reste au stade épidémique dans 13 îles de Polynésie française (Tahiti, Bora Bora, Nuku Hiva, Raiatea, Huahine, Rangiroa, Ua Pou, Taha’a, Hiva Oa, Ua Huka, Tubuai et Fatu Hiva). Six îles sont par ailleurs en « phase d’alerte » : Takaroa, Maupiti, Tikehau, Arutua, Tureia et Tahuata.Les premiers cas de dengue de type 2 ont été signalés il y a tout juste un an en Polynésie française. Le virus n’ayant pas circulé au fenua depuis l’an 2000, les autorités sanitaires ont rapidement mis en garde la population. Mais au bout de deux mois le stade épidémique a été déclenché atteignant rapidement près d’une centaine de cas déclarés par semaine. C’est donc la première fois depuis cette date que l’épidémie semble marquer le pas. Le bureau de veille sanitaire maintient néanmoins ses recommandations et appelle la population à se « mobiliser » contre la dengue, en éliminant les gîtes larvaires et en supprimant toute zone de stagnation d’eau douce une fois par semaine.Depuis le début de l’épidémie, 2 649 cas de dengue 2 ont été déclarés en Polynésie française.