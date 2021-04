​L’entreprenariat veut se fédérer à Moorea

Un autre objectif est de pouvoir partager des connaissances tout en profitant de l’expertise des autres membres. "La plupart des entrepreneurs se retrouvent souvent seuls face à leurs tâches que ça soit pour la comptabilité, la communication, la commercialisation ou la production. Cela représente beaucoup de travail. Ce n’est pas avec les membres de leur famille qu’ils vont pouvoir échanger sur les problématiques de l’entreprenariat. Cela peut leur faire du bien de se retrouver et de trouver des conseils auprès des autres" explique encore Jessica avant d’ajouter qu’ "on est sur une mutualisation des compétences. Chacun va apporter gratuitement ses points forts et ses conseils pour en faire bénéficier tout le monde". D’autres regroupements du collectif Entreprenariat- Moorea seront organisés dans les prochains jours. Tous les chefs d’entreprises de Moorea, peu importe leur nombre de salariés ou leur domaine d’activité, sont invités à contacter par mail ( [email protected] ) le collectif pour avoir plus d’informations. A noter que la porte est également ouverte aux porteurs de projet ou aux personnes désireuses de créer une entreprise."Idéalement, le collectif a été monté pour aider les personnes qui n’ont pas de gros budget. Ceux qui ont des difficultés et qui n’ont pas les moyens financiers pour se payer les services par exemple d’un graphiste ou d’un designer. Mais on est ouvert à tout le monde. Tous les entrepreneurs sont les bienvenus" précise Jessica.