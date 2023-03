​L'emploi tiré par l'hôtellerie en janvier

Tahiti, le 31 mars 2023 – Les dernier chiffres de l'évolution de l'emploi salarié du secteur privé montrent une légère augmentation totale de +0,2% au mois de janvier 2023, tirée par le secteur de l'hôtellerie-restauration, annonce l'ISPF vendredi.



L'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) a transmis vendredi les chiffres du mois de janvier concernant l'évolution de l'emploi salarié du secteur privé. Globalement, celui-ci a légèrement augmenté de +0,2% par rapport à décembre 2022. Dans le détail, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a connu la plus forte hausse avec +1,4%. L'industrie et les services ont eux aussi connu une petite augmentation avec un regain respectif de +0,3% et +0,2%. A contrario, les secteurs du commerce et du commerce ont baissé de -1% et -0,5%. Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi dans le privé en général a fortement augmenté avec +5,8%.