​L’emploi stable à +0,1% en août

Tahiti, le 20 octobre 2021 - L’indice de l’emploi salarié marchand reste stable à +0,1% au mois d’août par rapport à juillet, mais affiche une croissance de +4,6% sur les douze dernier mois.



La Polynésie comptait 43 080 salariés en août, soit près de 200 de plus que le mois précédent. L’Institut de la statistique (ISPF) constate, dans le point de conjoncture publié mardi, une situation de l’emploi marchand "stable" en août 2021 à +0,1% sur un mois. Dans le détail, l’effectif de salariés progresse légèrement sur un mois dans le secteur de la construction (+0,2%), dans le secteur du commerce (+0,4%) et dans celui des services (+0,6%). Il est en baisse dans le secteur de l’industrie (-0,6%). La plus forte baisse est constatée dans le secteur de l’hôtellerie-restauration (-1,1%). Sans surprise, c’est aussi dans ce secteur que l’on observe la plus forte variation de l’effectif salarié (+10,5%) au cours des 12 derniers mois.



Sur douze mois, la croissance de l’effectif salarié est de +5,1% en août dernier dans le secteur du commerce, de +3,5% dans celui des services, +3,3% dans le secteur de la construction et de +2% dans l’industrie. En Polynésie, l’emploi reste en progression de 4,6% sur douze mois, dans un contexte où la variation annuelle moyenne observée depuis 2016 était de +1,1%. Mais l’effectif salarié reste encore inférieur de 3,2% à ce qu’il était en février 2020, avant l’épidémie de Covid-19.