​L'emploi salarié stagne en août

Tahiti, le 13 octobre 2022 – Sur une tendance de long terme plutôt haussière, l'emploi salarié marchand marque le pas en août 2022 (+0,1%) et repart même à la baisse dans les secteurs de la construction (-0,6%) et de l'hôtellerie-restauration (-0,4%).



Reparti à la hausse depuis l'effondrement du premier confinement en avril 2020, l'indice de l'emploi salarié marchand marque le pas au mois d'août 2022 (+0,1%), selon les derniers chiffres publiés jeudi par l'Institut de la statistique (ISPF). Dans le détail, la progression de cet indice dans les secteurs des services (+0,4%) et du commerce (+0,2%) compensent les pertes d'emploi dans la construction (-0,6%) et dans l'hôtellerie-restauration (-0,4%). Sur les 12 derniers, l'indice de l'emploi salarié progresse de +5%. Reparti à la hausse depuis l'effondrement du premier confinement en avril 2020, l'indice de l'emploi salarié marchand marque le pas au mois d'août 2022 (+0,1%), selon les derniers chiffres publiés jeudi par l'Institut de la statistique (ISPF). Dans le détail, la progression de cet indice dans les secteurs des services (+0,4%) et du commerce (+0,2%) compensent les pertes d'emploi dans la construction (-0,6%) et dans l'hôtellerie-restauration (-0,4%). Sur les 12 derniers, l'indice de l'emploi salarié progresse de +5%.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 13 Octobre 2022 à 13:27 | Lu 203 fois