​L'emploi reprend +1,2% en novembre

Tahiti, le 19 janvier 2022 – Les derniers chiffres de l'emploi salarié publiés mercredi par l'Institut de la statistique en Polynésie française montrent une reprise de l'emploi en novembre, avec des chiffres désormais similaires à ceux du début 2019.



L'emploi salarié poursuit sa remontée après le léger décrochage du mois de septembre lié à la vague Delta et au second confinement au fenua. Selon les derniers chiffres de l'Institut de la statistique (ISPF) en novembre, l'indice de l'emploi salarié progresse de +1,2%. Dans le détail sur ce mois, la progression de l'emploi est plus marquée dans l'hôtellerie et la restauration (+2,2%) ou encore les services (+1,4%), et moins dans la construction (+0,8%) et le commerce (+0,8%) ou encore l'industrie (+0,4%). A plus long terme, les chiffres de l'emploi progressent durablement depuis le grand décrochage de la première crise covid début 2020, puisqu'ils sont revenus à leur niveau de début 2019. L'indice de l'emploi demeure 2,6 points plus bas qu'en février 2020 avant l'épidémie de Covid-19.