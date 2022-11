​L'emploi progresse encore de +0,7% en septembre

Tahiti, le 16 novembre 2022 – La reprise post-Covid de l'emploi salarié polynésien se confirme au mois de septembre dernier, à des niveaux désormais bien supérieurs à ceux d'avant-crise.



La belle progression de l'emploi salarié se poursuit en Polynésie française, depuis le décrochage du premier confinement lié à la crise Covid. Selon les derniers chiffres publiés par l'Institut de la statistique (ISPF), l'indice de l'emploi salarié prend encore +0,7% en septembre 2022, désormais largement au-dessus des moyennes d'avant crise-Covid. Dans le détail au mois de septembre dernier, les effectifs progressent surtout dans l'hôtellerie et la restauration (+1,2%), suivi de l'industrie (+0,9%), du commerce (+0,7%) et des services (+0,7%). Seule la construction marque le pas (+0,1%). En glissement sur une année, l'indice de l'emploi salarié progresse de +8,2%. Et dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, le rebond est impressionnant : +25,2% sur une année.