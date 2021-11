​L’emploi plombé par le confinement en septembre

Tahiti, le 15 novembre 2021 – L’indice de l’emploi baisse dans tous les secteurs en septembre, sous l’effet du deuxième confinement de la population entre le 23 août et le 20 septembre.



L’indice de l’emploi salarié chute de 2,3% en septembre par rapport à son niveau d’août, en Polynésie française. Tous les secteurs d’activité sont concernés, selon le



Dans le détail, le secteur de l’hôtellerie est le premier touché avec une chute de l’effectif salarié de 7,2% sur un mois, après un mois d’août déjà en retrait de 1,1%. En septembre, l’indice de l’emploi salarié est en baisse de 2,3% dans le secteur des services. Dans le secteur du commerce on observe une légère baisse (-0,6%) du nombre de salariés. L’indice se maintient par ailleurs dans les secteurs de l’industrie (-0,1%) et de la construction (-0,1%).

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 15 Novembre 2021 à 09:41