​L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours appelle à la vaccination

Tahiti, le 11 août 2021 – Face à la situation sanitaire au fenua, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours souhaite participer activement à la lutte contre la propagation du variant Delta. Ainsi, mercredi dans un communiqué, elle appelle les fidèles à agir "en citoyens responsables" en se faisant vacciner et en ne suivant pas les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. De plus, tous les lieux de culte de l'église seront fermés au mois d'août et toutes les réunions se tiendront exclusivement par visioconférences.



L'église de Jésus Christ des saints des derniers jours a adressé mercredi dans un communiqué ses mesures phare pour lutter activement contre la propagation du variant Delta au fenua. Ces mesures font écho aux exhortations du président de l'église Russell M. Nelson. Ainsi, il est demandé aux fidèles de "se faire vacciner et ne pas se laisser influencer par les informations erronées relayées par les réseaux sociaux", cela faisant "partie de nos efforts personnels pour être de bons citoyens."



D'autre part, tous les bâtiments de l'église en Polynésie seront fermés au mois d'août, avec effet immédiat. Toutes les réunions des dirigeants, représentants et dans les paroisses devront se tenir exclusivement par visioconférences. L'église rappelle au respect rigoureux des gestes barrières. Enfin, elle demande à la population quelle que soit sa religion de participer à "un jeûne collectif de 24 heures du samedi 14 au dimanche 15 août et à prier afin d’être soulagé des effets physiques, émotionnels et économiques de cette pandémie mondiale."