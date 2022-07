​L’artisanat des cinq archipels à Papeete

Tahiti, le 30 juin 2022 - Officiellement ouverte depuis jeudi, la 33e édition du salon de l’artisanat se tient jusqu’au 17 juillet au parc exposition de Mama’o en présence de représentants des cinq archipels polynésiens.



La 33e édition du Heiva rima’ī est officiellement ouverte depuis ce jeudi mati, au parc exposition de Mama’o où il se tient jusqu’au 17 juillet prochain sur le thème Te mau hotu o te fenua : Les merveilles de la terre. L’entrée est libre de 9 heures à 17 h 30. Ce salon regroupe des artisans des cinq archipels et toute la richesse et la diversité de l’artisanat traditionnel polynésien.

Cette nouvelle édition passe de 4 à 3 semaines, avec l’objectif d’un salon plus condensé, qui permet de proposer une programmation plus intense, tout en préservant la richesse des contenus. Placé sous le signe des archipels, ce salon de l’artisanat prévoit de mettre à l’honneur les spécificités de chacun au travers de différentes journées à thèmes. Ainsi les journées dédiées aux Marquises, Australes et Îles sous-le-Vent permettront de découvrir la culture de ces archipels avec des démonstrations, concours, mais aussi des animations de danse et de musique et des dégustations culinaires sur le thème.

Le visiteur aura également le plaisir de découvrir d’autres thématiques telles que la bijouterie, le tīfaifai, les coquillages, mais aussi une journée « peinture », sculpture etc.

Des démonstrations et des ateliers sont programmés quotidiennement sur tous les thèmes, avant de s’achever le dernier week-end par une journée polynésienne, des animations musicales et la remise des prix de tous les concours.