​L'artisanat des Australes veut prendre son envol

Ishido Kato

Secrétaire de l’association Vahine Amaru

"Il y aura des paniers, mais aussi des chapeaux, des pāreu, des graines et du monoï"



Comment s’est organisée cette exposition ?

C’est une initiative de notre association, Vahine Amaru, qui regroupe neuf artisans du village de Amaru. Il nous a été donné l’opportunité d’exposer notre savoir-faire à la boutique éphémère de l’aéroport de Tahiti.



Combien de pièces allez-vous présenter ?

Il y aura principalement des paniers, bien sûr, mais aussi des chapeaux, des pāreu, des graines et du monoï. Tout compris, il devrait y avoir à peu près 200 produits.



Et comment allez-vous acheminer tout cela sur Tahiti ?

Nous sommes en train de préparer les paniers pour les mettre en cartons pour ensuite les monter sur le Tuhaa Pae. Une partie partira donc par bateau et le reste prendra l’avion la semaine prochaine.



N’y a-t-il pas de craintes face au coronavirus ?

C’est vrai qu’ici nous sommes préservés de la pandémie. Mais nous n’avons pas de crainte particulière. Si nous respectons les gestes barrières, tout devrait bien se passer.



Avez-vous dû repousser certaines expositions à cause du Covid-19 ?

Nous exposons, en général, quatre fois dans l’année. Mais avec la crise sanitaire, nous avons dû annuler une exposition au mois de juillet. Nous devions être sur Tahiti pendant le Heiva mais comme cela ne s’est pas fait, nous sommes restés ici.



Pensez-vous qu’il y aura d’autres expositions d’ici la fin de l’année ?

Si la situation s’améliore, la Fédération artisanale de Rimatara participera au Salon des Australes, en octobre, et notre association participera au Salon de Noël, en décembre. Pour l’instant nous ne savons toujours pas si les deux salons seront maintenus. Mais nous avons tout de même trouvé un moyen de nous exporter. Nous avons créé une page Facebook au nom de l’association Vahine Amaru, sur laquelle nous proposons nos produits de la semaine. Tout le monde peut passer commande et nous faisons envoyer les paniers par fret.