

​L’affaire de la rixe de Papeete renvoyée au 1er juin

Tahiti, le 18 mai 2026 - Une quarantaine de personnes sont impliquées dans la violente bagarre survenue le 5 mars dernier devant un établissement de nuit dans le quartier de la mairie de Papeete, mais seulement deux prévenus comparaissaient devant le tribunal de Papeete ce lundi 18 mai. Trois victimes devaient être entendues mais le dossier a été renvoyé une troisième fois par le tribunal. La cause : des images de vidéosurveillance manquantes.



Le dossier de la rixe survenue devant un établissement de nuit du quartier de la mairie de Papeete continue d’être examiné par la justice. Déjà renvoyée à deux reprises, l’affaire a une nouvelle fois été reportée, ce lundi, afin de compléter les éléments d’enquête. Pour rappel : dans la nuit du 4 au 5 mars, jour férié, une violente rixe a éclaté devant l’établissement. Une quarantaine de personnes seraient impliquées. Des témoins avaient tenté d’intervenir pour protéger les victimes, dont l’une gisait au sol, inconsciente.



Sur plusieurs vidéos que Tahiti Infos a pu se procurer, on peut voir un homme gisant au sol, inconscient. Potentiellement, un touriste non identifié, qui se serait ensuite volatilisé. Cette personne aurait subi des fractures des pommettes et du nez, avec 30 jours d’incapacité totale de travail (ITT). Plusieurs autres personnes ont également été rouées de coups et des agents de police de la DTPN auraient eux aussi reçu plusieurs coups. L’un des policiers s’est porté partie civile. Dans le procès-verbal de l’une des victimes, la violence des faits saute aux yeux. Des images la montre avec un œil au beurre noir et les lèvres gonflées (15 jours d’ITT). Les certificats médicaux font état de cinq jours d’ITT pour une autre, un jour pour une troisième et deux jours pour le policier.

​Des éléments manquants

Présentée en comparution immédiate en présence de deux mis en cause, l’affaire a finalement été renvoyée au 1er juin, afin de permettre l’ajout d’éléments manquants au dossier.



C’est la troisième fois que l’affaire est renvoyée. La défense et la partie civile évoquent des éléments contradictoires, notamment sur les vidéos disponibles : quatre séquences auraient dû être examinées par le tribunal, mais seules trois figuraient au dossier. Une pièce manquante qui pourrait permettre de mieux identifier les prévenus.



Les deux mis en cause présentés au tribunal ce lundi sont toujours placés sous contrôle judiciaire, assorti de plusieurs mesures de sûreté.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 18 Mai 2026 à 20:17 | Lu 4759 fois



