​L'abri de survie inauguré à Kaukura

Tahiti, le 19 août 2023 – Au dernier jour de sa visite en Polynésie samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu à Kaukura dans les Tuamotu pour inaugurer l'abri de survie construit en 2021. L'occasion pour le ministre de prendre connaissance des enjeux du réchauffement climatique dans l'archipel.



Après une visite éclair à Nuku Hiva et Hiva Oa aux Marquises, Gérald Darmanin a terminé sa tournée dans les archipels samedi sur l'atoll de Kaukura dans les Tuamotu qui compte un peu plus de 400 habitants. Accueilli à l'aéroport par le tāvana Reupena Taputuarai et ses conseillers municipaux, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rapidement rejoint l'école de Taikura qui a été bâtie en 2021 pour faire office d'abri en cas de danger climatique. Avant que Gérald Darmanin n'inaugure cette installation, le maire a pris la parole au nom des 15 tāvana des Tuamotu pour rappeler la nécessité de “protéger” la population des Tuamotu en construisant notamment des “murs de protection contre la houle” ainsi que des “abris de survie qui sauront résister et prévenir au mieux des risques et dangers face aux aléas liés aux phénomènes climatiques”.

Tel que l'a rappelé Reupena Taputuarai, l'État et le Pays ont lancé, en 2021, un nouveau programme de constructions de bâtiments publics sur quatre ans au terme duquel “environ 7 000 habitants de 15 atolls” pourront bénéficier d'abris de survie. Le maire a également attiré l'attention du ministre sur le projet du conseil municipal d'Arutua qui envisage une hybridation en parc photovoltaïque de la centrale électrique thermique de Kaukura qui devrait notamment permettre de faire une économie de 47% en dépenses de gazole et d'éviter près de 230 tonnes de CO 2 .

Après avoir assuré aux élus qu'il était venu pour voir comment l'État “peut lutter davantage” pour protéger les habitants des Tuamotu du réchauffement climatique, Gérald Darmanin s'est rendu devant un pan de mur de protection construit sur la plage à quelques minutes de l'école de Taikura. Malgré un emploi du temps chronométré, le ministre a terminé la visite de l'atoll en se rendant dans une ferme perlière. Il a ensuite regagné Tahiti qu'il a quittée samedi soir en n'omettant pas la possibilité de revenir en 2024 pour l'épreuve de surf des Jeux Olympiques.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 20 Août 2023 à 15:36 | Lu 261 fois