

​L’Ordre des médecins partage aussi ses préoccupations

Tahiti le 22 juin 2026. Après les praticiens hospitaliers du CHPF la semaine dernière, c’est le Conseil de l’ordre des médecins de Polynésie française qui hausse le ton à son tour. En cause, la réforme du statut des praticiens qui se fait attendre depuis de longues années maintenant en l’absence de laquelle le Fenua peine à concurrencer les autres destinations pour attirer les médecins.





"Les constats exposés (par le courrier de la semaine dernière, ndr.) mettent en lumière des enjeux qui dépassent largement le cadre hospitalier et interrogent l’avenir même de notre système de santé", est-il détaillé dans le communiqué du Conseil de l’ordre. "Le Conseil de l’Ordre souhaite rappeler que sa préoccupation première demeure la santé des Polynésiens et la qualité des soins qui leur sont dispensés sur l’ensemble du territoire."



Rappelant que "défis sanitaires" sont aujourd’hui très nombreux en Polynésie (maladies métaboliques diabète et de l’obésité, augmentation de l’incidence des cancers, vieillissement de la population, développement des maladies chroniques et nécessité de garantir l’accès aux soins dans les archipels éloignés), l’Ordre des médecins s’associe aux professionnels du centre hospitalier de la Polynésie française et décrivent un "cadre réglementaire" élaboré "dans un contexte sanitaire, démographique et médical très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui".



"Les modalités d’organisation des établissements de santé, les statuts des professionnels médicaux, l’offre de soins dans les archipels, la permanence des soins ainsi que les mécanismes de planification sanitaire méritent d’être réévalués afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la population", détaille le communiqué.



Par manque de médecins, les professionnels font désormais face "à une surcharge de travail qui fragilise l’équilibre personnel des praticiens". "Préserver la qualité de la médecine impose également de préserver celles et ceux qui l’exercent", interpelle l’Ordre.



Des discussions sont malgré tout en cours avec le gouvernement sur l’ensemble de ces sujets, ce que salue l’Ordre comme "une réelle prise de conscience des difficultés rencontrées".



"La réforme actuellement engagée va dans le sens d’une meilleure reconnaissance de l’engagement des praticiens, d’une amélioration de l’attractivité des carrières médicales et d’un renforcement durable de l’offre de soins", explique les médecins libéraux à travers ce communiqué.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 22 Juin 2026 à 11:41 | Lu 667 fois



