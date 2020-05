​L’OPT obtient 358 millions de l’Etat pour Natitua Sud

Tahiti, le 5 mai 2020 -Une aide de 358 millions de Fcfp est accordée par l’Etat à l’OPT pour le financement du câble numérique Natitua Sud à destination des Australes. Le coût de cette infrastructure est estimé à 1,5 milliard de Fcfp pour une mise en service prévue début 2022.



Une aide de 358 millions de Fcfp est accordée par l’Etat, sur le Fonds exceptionnel d’investissement, à l’Office des postes et télécommunications (OPT) pour le financement du câble numérique Natitua Sud. Ce câble sous-marin à fibre optique reliera Tahiti à Tubuai et Rurutu, dans l’archipel des îles Australes, avec une mise en service prévue au premier trimestre 2022.



Le coût total de cette infrastructure est estimé à 1,5 milliard de Fcfp par l’OPT. L’opération comprend les études d’impact environnemental, la construction des deux stations terminales, la construction des points d’atterrage à Tubuai et Rurutu, le génie civil pour le raccordement des points d’atterrage aux stations terminales et le système de câble sous-marin en solution “clé en main”.



Un investissement pour lequel, outre cette aide de l’Etat, l’OPT sollicite une subvention de 750 millions de Fcfp de la part du Pays. L’Office prévoit de financer les 400 millions de Fcfp restants de cette installation numérique sur fonds propres. Le câble sous-marin à fibre optique Natitua Sud doit compléter la couverture en infrastructures numériques du territoire.