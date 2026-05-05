

​L’État finance le nouveau plateau multisports de Teavaro

Tahiti, le 19 mai 2026 - La commune associée de Teavaro, Moorea, dispose d’un nouveau plateau multisports financé en totalité par l’État pour un montant de 25,6 millions de francs. Ce nouvel équipement est destiné à la pratique du volley-ball, du basketball, du futsal, du handball et de la course à pied grâce à une piste d’athlétisme circulaire.



Le nouveau plateau multisports de Teavaro a été inauguré vendredi dernier, en présence du maire de Moorea Maiao Evans Haumani et de la cheffe de la subdivision administrative des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Anna Nguyen.



L’équipement sportif s’intègre au sein d’un vaste espace de loisirs, composé d’agrès, de tables de pique-niques et de pingpong, de bancs et d’un cheminement piétonnier accessible aux personnes à mobilité réduite et également financé à 80% par l’État au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2023).



Implanté à proximité de la salle polyvalente de la commune de Teavaro, le plateau multi-sports a été subventionné à 100% par les crédits Etat de l’Agence Nationale du Sport (ANS 2022) pour un montant de 25,6 millions de francs. Il vient renforcer les installations existantes à Moorea, et est destiné à la pratique du volley-ball, du basketball, du futsal, du handball et de la course à pied grâce à une piste d’athlétisme circulaire.



Une zone fortement peuplée



À Teavaro, cet ensemble d’aménagement comprenant le plateau multisports et l’espace de loisirs est mis à disposition de l’école de la commune et des associations en journée, et sera laissé en libre accès à l’ensemble de la population de Moorea en dehors des créneaux horaires réservés aux scolaires.



En participant à plus de 87 % au financement de ce site dédié à la santé et au sport intergénérationnel d’un coût final de 54,8 millions, l’État contribue aux côtés de la commune de Moorea-Maiao, à l’implantation de cet espace sportif situé dans une zone fortement peuplée et à proximité d’un quartier prioritaire de 1 200 habitants.

Rédigé par Avec communiqué le Mardi 19 Mai 2026 à 15:50 | Lu 220 fois



